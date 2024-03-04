حازم إيهاب يرزق بمولودته الأولى "چميلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل الفنان الشاب حازم إيهاب، مولودته الأولى جميلة.

ونشر صورهما على إنستجرام وعبّر عن فرحته قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة. ربنا عوضني وأكرمني بأحلى هدية. سلموا على جميلة حازم إيهاب وادعولنا كتير".





احتفل الفنان حازم إيهاب بعيد زواجه ونشر صورة مع زوجته منة داغر على إنستجرام. ظهر بلوك جديد بحلاقة لحيته التي كان يعتمد عليها منذ بداية مسيرته الفنية. تفاعل متابعوه بتعليقات حول التغيير وصغره الظاهر، وبعضهم أعرب عندهدهم بسبب حلقه للحية بعد سنوات.



أخر أعمال حازم ايهاب

وشارك حازم إيهاب، في رمضان الماضى، بمسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، وبطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



