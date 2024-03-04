طرح البرومو الرسمي لمسلسل "إمبراطورية ميم"

القاهرة - محمد ابراهيم - منصة Watch It كشفت عن البرومو الرسمي لمسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي يجمع بين النجم خالد النبوى وأولاده الستة. المسلسل من إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز. يسلط البرومو الضوء على العلاقة والتحديات بين الأب وأبنائه أثناء إدارتهم للمنزل وتداول المطالب بينهم. المسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



أبطال امبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" يجمع نخبة من الفنانين من بينهم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، وآخرين. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



رواية امبراطورية ميم

"إمبراطورية ميم" هي رواية أصلية لإحسان عبد القدوس، تركز على رجل يواجه تمرد أولاده الراغبين في إجراء انتخابات لاختيار حاكم للأسرة. يتوجب على الأب الموافقة تحت الضغط، ويفاجأ بأنهم اختاروه ليكون حاكمًا للبيت، مظهرًا لحبهم العميق. القصة الأصلية كتبت في 15 صفحة.



فيلم امبراطورية ميم

على صعيد آخر، تم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم في عام 1972، حيث قامت النجمة فاتن حمامة ببطولته. هذا الفيلم شهد تغييرًا طفيفًا في القصة حيث تم تحويل البطلة لتكون الأم.



تفاصيل مسلسل امبراطورية ميم

في مسلسل "إمبراطورية ميم"، يتألق كأبطال العمل كل من خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، ويشارك في العمل أيضًا الطفلة منى زاهر والطفل آدم وهدان. السيناريو والحوار من إعداد محمد سليمان عبد المالك، والإخراج تحمل توقيع محمد سلامة.