انت الأن تتابع خبر هنا الزاهد تفقد الملايين من منزلها .. وتبلغ الشرطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استدعت النيابة العامة، الفنانة المصرية، هنا الزاهد، لسماع أقوالها، بعد تحريرها محضراً بفقدان شيكين بمبلغ قدره 2.3 مليون جنيه (744 ألف دولار تقريبا)، كانا داخل منزلها في تجمع سكني بمنطقة الشيخ زايد في القاهرة.



وبدأت مباحث القسم "فحص البلاغ"، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب توضيح من جهات الشرطة المصرية، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وطلبت النيابة استدعاء هنا الزاهد لسماع إفادتها، مع تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة التي تسكن بها.



ورفضت الزاهد خلال الإدلاء بأقوالها توجيه الاتهام أو حتى الاشتباه في أي شخص، وطلبت إثبات واقعة فقدان الشيكات.