كنزي مفاجأة حفل عمرو دياب في أبو ظبي

انت الأن تتابع خبر كنزي مفاجأة حفل عمرو دياب في أبو ظبيوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا السبت على مسرح الاتحاد أرينا بمدينة أبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير، تحت إشراف "أنغامي".



وفاجأ دياب جمهوره، بتواجد ابنته "كنزي" على المسرح، حيث قال لجمهوره "فكرين أغنية قمرين، دي كانت قمر منهم" ثم قام بتقبيل رأسها.



وصعد دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ"، وسط تفاعل كبير من جمهوره، وأعرب عمرو دياب عن سعادته بحفله الجديد، وشارك عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، مجموعة صور من الأمسية الغنائية، معلقا: "يستمر السحر! انغمس في الطاقة والإثارة في حفل عمرو دياب وأنغامي مع هذه اللقطات الحصرية من الاتحاد أرينا أبوظبي".



وقدم عمرو دياب في الحفل نخبة من أهم وأشهر أغانيه منها: "وياه، وقمرين، وبحبه، ودا لو اتساب، وأجمل عيون"، كما قدم من أغنيات ألبومه الجديد أغنية "يا قمر".



وشوق الفنان المصري جمهوره لأغنية جديدة ضمن حملة ترويجية ستطرح خلال شهر رمضان المبارك، وذلك قبل أن يشدو بأغنية "اللي بينا".