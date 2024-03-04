نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خريطة مسلسلات dmc برمضان ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة DMC عن مجموعة متنوعة من مسلسلات رمضان 2024، حيث ستتضمن هذه الأعمال مزيجًا من الإنتاجات الحصرية وتعاونات متزامنة مع قنوات أخرى. يتنوع العرض بين مسلسلات تتألف من 30 حلقة وأخرى بـ 15 حلقة. تقدم DMC مجموعة متنوعة من المسلسلات في موسم دراما رمضان 2024.



الحشاشين

أبطال مسلسل "الحشاشين" يضمون نخبة من النجوم، بينهم كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، وأحمد عيد. يشارك في العمل أيضًا سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، وعدد آخر من الممثلين. السيناريو من تأليف عبد الرحيم كمال، والإخراج لبيتر ميمى.



امبراطورية ميم

أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" يشملون كل من خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، ومايان السيد. يشارك في العمل أيضًا نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، ومجموعة من الممثلين المتميزين. السيناريو والحوار من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، والإخراج من إبداع محمد سلامة.



عتبات البهجة

أبطال مسلسل "عتبات البهجة" يجمعون بين يحيى الفخرانى، جومانا مراد، وصلاح عبد الله، إلى جانب عدد من الوجوه البارزة مثل عنبة وخالد شباط. يشارك أيضًا صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، وفاء صادق، وغيرهم من الممثلين الموهوبين. السيناريو والحوار والمعالجة الدرامية من تأليف مدحت العدل، والإخراج يأتي بفنية مبدعة من إبداع مجدى أبو عميرة.



بابا جه

أبطال مسلسل "بابا جه" يتألفون من أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، وفريال يوسف، بالإضافة إلى محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، والأطفال لافينا نادر، سليم محمود، وهنا. يشارك أيضًا ميريت الحريرى ومجموعة من الفنانين، وضيوف الشرف مثل كريم فهمى ومحمود البزاوى. العمل من إبداع وائل حمدى في التأليف وخالد مرعي في الإخراج.



فراولة

نجوم مسلسل "فراولة" يضمون نيلي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، وأحمد فهيم، بالإضافة إلى علا رشدي، حجاج عبد العظيم، ودنيا سامي. يشارك أيضًا توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، بما في ذلك الفنانة سمر مرسى. السيناريو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، والإخراج من إبداع محمد علي.



دون سابق انذار

نجوم مسلسل "دون سابق إنذار" يتألفون من آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، وفريق مميز من الممثلين، بما في ذلك إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، ونهال عنبر. العمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.



صدفة

نجوم مسلسل "صدفة" يضمون ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، ورحاب الجمل، بالإضافة إلى رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، وعدد آخر من الممثلين المتألقين. السيناريو من تأليف أيمن سلامة، والإخراج من إبداع سامح عبد العزيز.