نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خريطة مسلسلات cbc لرمضان ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة cbc عن مجموعة متنوعة من مسلسلات رمضان 2024 التي ستُعرض على شاشتها. يشمل الإعلان أعمالًا حصرية ومشتركة مع قنوات أخرى، وتنوع في مدة الحلقات بين 30 و15 حلقة. تتضمن قائمة مسلسلات موسم دراما رمضان 2024 التي ستُعرض على cbc ما يلي:



صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" يتميز بتجمع نخبة من النجوم، من بينهم: غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، وغيرهم. العمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.



محارب

في مسلسل "محارب"، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، وآخرين. العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.



صدفة

في مسلسل "صدفة"، يتألق فريق العمل الذي يضم كل من ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، ورحاب الجمل، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل رشدى الشامى وفراس سعيد. العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



سر الهي

في مسلسل "سر إلهي"، يجتمع نخبة من النجوم، بما في ذلك روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، وعدد من الممثلين البارعين مثل صلاح عبد الله وأحمد بدير. العمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.



بقينا اتنين

في مسلسل "بقينا اتنين"، يجمع العمل نخبة من النجوم، منهم: شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، وميمي جمال، بالإضافة إلى مشاركة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز. العمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.



مسار اجباري

في مسلسل "مسار إجباري"، يتألق فريق العمل الذي يضم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، وجمعًا من المواهب الفنية البارعة، مثل رشدى الشامى ومحسن منصور. السيناريو والحوار من إبداع أمين جمال، محمد محرز، ومينا بباوى، والإخراج من إبداع نادين خان.



مليحة

في مسلسل "مليحة"، تتألق مجموعة من النجوم مثل دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، سيرين خاس، أمير المصري، وآخرين. العمل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، ويتم عرضه على قنوات الحياة وCBC وON.