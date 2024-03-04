حنان مطاوع: هذا سبب حماسي لأكون إحدى أعضاء لجنة تحكيم في مهرجان الكاثوليكي (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - كرم مهرجان الكاثوليكي لدورته ٧٢ الفنانة حنان مطاوع عن مجمل أعماله وتقديرًا عن مجهودها وما قدمته في لجنة تحكيم مهرجان الكاثوليكي وأثناء التكريم دوت الخليج الفني بالفنانة حنان مطاوع لتحدثنا عن التكريم وعن سبب حماسها لتكون عضوة لجنة تحكيم هذا العام في المهرجان.

تكريم حنان مطاوع

تكريم حنان مطاوع

تكريم حنان مطاوع

تكريم حنان مطاوع

تكريم حنان مطاوع

تكريم حنان مطاوع

صرحت الفنانة حنان مطاوع في تصريحات خاصة للفجر الفني قائلة مهرجان الكثوليكي مُشرف للغاية والعديد من الفنانين والفنانات عظماء كان له مكانهم خاصة في المركز الكاثوليكي فكنت أتمني أن تكون لي مكانة في مهرجان عميق مثل المهرجان الكاثوليكي المصري للسينما.



و أضافت أنها تم تكريمها بمهرجان الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم " قابل للكسر" أحسن ممثلة وشهادة تقدير عن فيلم " ألف ليلة وليلة".

و أشارت أن كل فنان أو فنانة بذل قصارى جهده من روحه و عمره يستحقوا التكريم.

