جميله.. حازم إيهاب يرزق بمولودته الأولي

القاهرة - محمد ابراهيم - رُزق الفنان حازم إيهاب منذ بضع ساعات بمولودته الأولى وسماها جميلة، وذلك بعد عامين من وفاة ابنه الأول يونس إثر عيب خلقي في القلب.

حازم إيهاب يرزق بمولودته الأولي

نشر حازم من خلال حسابه على إنستجرام، صوره مع مولودته معلقًا: "اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة.. ربنا عوضني وأكرمني بأحلى هدية.. سلموا على جميلة حازم إيهاب وادعولنا كتير".

أحدث أعمال حازم إيهاب

ومن ناحية اخري، يواصل حازم إيهاب تصوير مشاهده في مسلسل عتبات البهجة والذي من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2024، ويأتي مسلسل عتبات البهجة من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، صلاح عبد الله، هنادي مهنا، المطرب الشعبي عنبة، صفاء الطوخي، يوسف عثمان، وفاء صادق، علاء مرسي، ليلى عز العرب، حسن منصور، وعدد كبير من الفنانين الآخرين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة وسيناريو وحوار مدحت العدل، ويدور مسلسل عتبات البهجة في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا حول بهجت الأنصاري الذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان يحيى الفخراني وهو رجل تمت إحالته للمعاش، ويصبح يوتيوبر ويقدم مسلسل يسمى عتبات البهجة عبر قناته على يوتيوب، ويناقش من خلاله القضايا الإنسانية والأخلاقية كما يناقش المسلسل قضية الهوس الإلكتروني للأجيال الحالية وما أدت إليه من فجوة بين الآباء وأبنائهم.

آخر أعمال حازم إيهاب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب هو فيلم هارلي للنجم محمد رمضان بالمشاركة مع نخبة من اانجوم الكبار منهم مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب، وتدور أحداث فيلم هارلي في إطار اجتماعي ممزوج بالأكشن والإثارة عن شاب يُدعى هارلي والذي يقدم شخصيته محمد رمضان وهو مهندس ميكانيكا ويعود من الخليج مع عائلته ليستكمل دراسته في مصر، ولكن تقوده الأحداث ليصبح من أخطر رجال العصابات، وذكاؤه يقوده إلى أن يكون العنصر الأبرز في العصابة والأقرب لزعيم العصابة، ايضا مسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، وبطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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