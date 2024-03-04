نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وفاة زوجة عصام صاصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء حول وفاة جهاد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا.





عصام صاصا ينفي شائعة وفاة زوجته





ونفى عصام صاصا الشائعات التي انتشرت حول وفاة زوجته جهاد،و أكد أن كل ما يتردد حول وفاة زوجته مجرد شائعات وليس لها أساسمن الصحة، وطالب الجمهور تحري الدقة قبل نشر أخبار قد تزعج وتثير قلق عائلته وعائلة زوجته.





وفاة زوجة عصام صاصا

وانتشرت فيديوهات على مواقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لـ جهاد زوجة عصام صاصا رفقة ابنهما، ويعلق عليها البعض بأنالأخيرة توفيت، وانتشرت الفيديوهات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما نفاه عصام صاصا.





آخر أعمال عصام صاصا

ويذكر أن آخر أعمال عصام صاصا هي أغنية “جبت السحابة وهتتشد” والتي طرحها قبل أيام عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهاتالشهير يوتيوب.





كلمات اغنية “جبت السحابة وهتتشد”





لو ماعملش انا مليون مشكلة

يومي مابيعديش

رب الكون ميزني بصحة

وممكن اعارك جيش

انا بخبط خبطات مؤلمة

بتموت مش خرابيش

انا بتعارك منذ ولادتي

سلاحي ما بيسيبنيش

جبت السحابه وهتتشد

ومعايا جنبي الكلب الروت

مطروش أوي بيحب العض

ممكن يا ابني يعارك شارع

صايع مش بهدا ولا بكن

وسلاحي على وشكم يتسن

انتم ممكن بركبكم عن

انا واقف من فيكم مصارع





لو هتعامل بمعاملتكم

يبقى هنخسر بعض

اصل ما حدش غيري طايقكو نهائي

على وش الارض

عمري ما شوفت انا فيكم واحد

حب التاني بجد

كل كلامكو هزار وفي نصه

بيجي كلام الجد

كل الظاهر غير الباطن

كلها في الضهر بتتناتن

عمري ما شوفت انا اي مواطن

سالك لزميله وبيحبه

كلها حبت مادة وسيط

وفي بلاعة واحدة القراميط

هيحبوك على ايه يا عبيط

ده ما حدش بقى صاحب صاحبو

انا شبعان ومتربي

ومش زيكو ما بصونش العيش

انا وماحدش جنبي

لوحدي ساندني ومابجليش

انا ابويا كان غلبان علمني

لكن يا ابني ماسبليش

غير السيرة الحلوة وحب الناس

غير كدة مافيش

انا صايع متربي في شارع

انا حقي في حضني ماهوش ضايع

لو عالموت يا زميلي مش راجع

لو قدامي جيش ما بهيبهوش

خريج من مدرسة الدنيا

ما ذاكرتش والله ولا ثانية

اصل ذاكرت مواد يابا تانية

انا شوفت اللي انت ما شوفتوش

بت تعالي هنعمل سيشن

وهنتصور صورة

مش محتاجة لاي لوكيشن

انتي اصلا امورة

لبسك كله براند

نزاهتك بتخليكي فرفورة

مجمعة التيك توك

ولايق عليكي تكوني مشهورة

صورتك عندي حاططها في اوضتي

على فوني انا سجلتك بنتي

مبسوط أو ي ان انتي خطيبتي

فرحان أوي انك في حياتي

بتعامليني كإن انا ابنك

احساس حلو اما ابقى في حضنك

نفسي اجيب انا بنوتة منك

واسمها على اسمك يا مراتي

انا عامل الخاصية

ومفعل وضع الطيران

انا قافل على نفسي

ومش عايز اروح اي مكان

بشرب كاس والتاني

وحارق يجي علبة دخان

والتفكير خلاني اموت نفسي

عشان زعلان

تفكيري زاد بطريقة سلبية

باجي على نفسني انا كل شوية

مش بخبط خبطات سطحية

انا مدي لنفسي 200 خبطة

زهقان مابكلمش انا غيري

قاعد مع نفسي على سريري

حالق شعري حلاقة الميري

ومزود جرايم في الكارتة



