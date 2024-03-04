نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب وفاته.. جميل برسوم يتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان جميل برسوم مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد أن رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم برسوم بشكل مفاجئ في وسط صدمة وذهول من محبيه وذلك بعد أيام من تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

من هو جميل برسوم؟



جميل برسوم هو ممثل مصري، أشتهر بدوره في فيلم ولاد العم،

ولد الفنان جميل برسوم في محافظة البحيرة، لأسرة قبطية مكونة من 8 أبناء، 5 شقيقات و3 أولاد بينهم جميل، ودرس في المعهد العالي الزراعي، قبل دخوله عالم الفن، وظل عامين فيه، ثم انتقل لمعهد الفنون المسرحية، وكان والده يريده أن يعمل في مهنة يحصل فيها على مرتب ومعاش.

جميل برسوم درس الزراعة قبل الفن

تخرج جميل برسوم في معهد الفنون المسرحية، وكانت بين دفعته الفنانون محمد كامل، ومحمد العربى، وسعاد نصر، ثم شاهده سمير العصفوري، وطلب منه أن يحضر ورقه لمسرح الطليعة، ثم عين فيه، وانتقل للتمثيل في التليفزيون.

رشح المخرج سمير العصفوري الفنان جميل برسوم بعدها مباشرة لبطولة رواية «هنري الرابع»، التي لاقت نجاحًا كبيرًا في هذه الفترة، ثم تبناه فنيًا الفنان الراحل كرم مطاوع، والذى يدين له بكل الفضل حسب تصريحات له.

وشارك برسوم في عدد من العروض المسرحية في مسرح البلدية بمدينة دمنهور، وكان زميلًا دراسيًا للفنان محمود الحديني، وأول أجر حصل عليه في المسرح وهو 25 جنيها.



كما شارك أيضًا مع فرقة البحيرة المسرحية التي كانت تضم عددًا كبيرًا من الفنانين، مثل محمود الجندي ومحمود الحديني وعبدالعزيز مخيون ومحمد نوح تحت قيادة المخرج عبدالرحيم الزرقاني.

أعمال جميل برسوم التليفزيونية

شارك جميل برسوم في بطولة المسلسل التليفزيونى «أسوار الوهم»، وأيضا «نهر الملح»، ثم توالت الأعمال الدرامية التي لاقت إعجاب وإستحسان الجمهور والنقاد.

مسلسل «محمد رسول الله»

وتألق جميل برسوم في الأعمال الدينية مثل سلسلة حلقات مسلسل «محمد رسول الله»، والذي يعد من أهم أدوار حياته، وأحبها لقلبه؛ حيث قدم أكثر من 4 شخصيات في المسلسل، من ضمنها شخصية «فرعون مصر» في عهد سيدنا يوسف.

وأشادت الجماهير بموهبة الفنان الكبيرة في تجسيد الأدوار الدينية والإسلامية رغم أنه يعتنق المسيحية، ولكن هذا بفضل ثقافته الكبيرة وموهبته الفطرية.

ومن أبرز أعماله على مستوى السينما والتليفزيون “ولاد العم 2009، الفيل الأزرق 2014، الجزيرة الجزء الثاني 2014، الكنز 2017”.

أهل كايرو 2010، الشحرورة 2011، دون ذكر أسماء 2013، وش تاني 2015، ساحرة الجنوب 2015، الأب الروحي 2017، حكايتي 2019، الطاووس 2021.

زواج جميل برسوم



تزوج الفنان جميل برسوم من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها نجله مينا، الذي رفض الدخول للوسط الفني، ولكنه متابع جيد لأعمال والده منذ بدايته بالأعمال الدينية.