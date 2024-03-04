انت الأن تتابع خبر عاجل .. إصابة والد منة عرفة في حادث على الطريق الدائري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب والد الفنانة منة عرفة، مساء اليوم، في حادث سير على الطريق الدائري اتجاه المنيب وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصاب. وبالانتقال والفحص، تبين إصابة والد الفنانة منة عرفة بإصابات بالغة في حادث تصادم سيارتين.تم نقل والد منة عرفة إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم، حيث يتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث من قبل رجال المرور.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لوالد الفنانة منة عرفة، لكن من المتوقع أن تصدر عائلتها بيانًا لاحقًا، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر إصابة والد الفنانة منة عرفة، متمنين له الشفاء العاجل.