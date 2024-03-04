نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللحظات الأخيرة لـ جميل برسوم قبل وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الأثنين الفنان القدير جميل برسوم، وأعلن وفاته المركز الكاثوليكي عبر “ فيسبوك”، شيع جثمانه ظهر اليوم من مسقط رأسه في مدينة دمنهور.

وينتظر أقارب الفنان الراحل جميل برسوم، داخل كنيسة مارجرجس بدمنهور لاستقبال الجثمان وأزياء طقوس للصلاة عليه، كما أكد أقاربه أن الجثمان فى طريقة خلال دقائق، وكشفوا عن مدى سعادة الفنان الراحل بتكريمه قبل وفاته.

تكريم جميل برسوم في آخر أيامه

وكان الفنان الراحل جميل برسوم قد تم تكريمه منذ أيام قليل فى ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72.

وقال جميل خلال تكريمه على خشبة المسرح أنه سعيد جدًا بهذا التكريم، مُعلقًا: كنت خايف أموت قبل ما أتكرم.



وفاة جميل برسوم

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن وفاة الفنان جميل برسوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث كتب: “الراحة الأبدية أعطة يارب بنورك الدائم فلتضى له وليستريح فى سلام أمين، نقدم تعازينا الفلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذى أمتعنا جميعا بأعماله الفنية الراقية طالبين له الرحمة والمغرفة من الله والعزاء لذويه ومحبيه”.