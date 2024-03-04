نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم العتاولة وبيت الرفاعي والمعلم.. مواجهة نارية بين الدراما الشعبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك عدد كبير من النجوم في السباق الرمضاني المقبل بـ مسلسلات الـ 30 حلقة وأبرزهم العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا، بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة المعلم لمصطفى شعبان.



ويترقب الكثير من المشاهدين مسلسل" العتاولة" للفنان أحمد السقا والذي يشهد العديد من الصراعات بينه وبين الفنان باسم سمرة.



أحداث مسلسل" العتاولة "

تدور أحداث مسلسل العتاولة، الذي يعرض من خلال 30 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنانين: أحمد السقا، وطارق لطفي، ضمن أحداث العمل دور شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش «السقا» قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل" العتاولة "

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة

يعود النجم أمير كرارة إلي الموسم الرمضاني بمسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024، حيث يشهد العمل صراع شرس بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعى أحمد فؤاد سليم.

موعد مسلسل بيت الرفاعي



يعرض مسلسل بيت الرفاعي في أو يوم رمضان 2024، علي قنوات الشركة المتحدة ومكون من 30 حلقة.

أحداث مسلسل "بيت الرفاعي "

يتعرض الفنان أمير كرارة خلال مسلسل بيت الرفاعي للصراعات كبير بين عائلة بيت الرفاعي، والذي يتسبب في صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي" احمد رزق تجاه "ياسين الرفاعي" أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير على الهروب لاثبات براءته.

وتجسد الفنانة ميرنا جميل مجسدة دور كوافيرة تقع في غرامة على الرغم أنه متزوج من الفنانة إيناس كامل، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"

يشارك عدد من الفنانين من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، حمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، عايدة رياض، إيناس كامل، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.



يشارك النجم مصطفي شعبان في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المختلفة بـ مسلسل "المعلم ".

أحداث مسلسل "المعلم "

مسلسل "المعلم" مكون من 30 حلقة تشوقية حيث يدخل البطل في صراعات كثيرة مع كبار التجار خلال تجارتة في الأسماك، ويقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له في السوق، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم وهذا ما نشاهده في المسلسل.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل "المعلم" من بطولة النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.