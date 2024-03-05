نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية حلا شيحة في إمبراطورية ميم رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت حلا شيحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء، الذي يُعرض على قناة cbc، عن تفاصيل دورها في مسلسل إمبراطورية ميم، الذي تشارك في بطولته مع خالد النبوي، ويُعرض في موسم رمضان المقبل 2024، الذي تعود من خلاله للتمثيل.

حلا شيحة تتحدث عن مشاركتها في مسلسل إمبراطورية ميم

وقالت حلا شيحة: سعيدة بمشاركتي في مسلسل إمبراطورية ميم والجمهور سيستمتع بالعمل في رمضان المقبل، وهو مأخوذ عن رواية إحسان عبدالقدوس وسبق وقدمتها فاتن حمامة في فيلم، ولكن في المسلسل نقدم القصة بشكل مختلف مع الحفاظ على روح الرواية.. المسلسل قصته رائعة وشجعتني للمشاركة به، كما أنني اجتمع بالنجم الجميل خالد النبوي والمخرج محمد سلامة، وأنا سعيدة جدًا بهذه التجربة المميزة.

شخصية حلا شيحة في إمبراطورية ميم

وتابعت حلا شيحة: شخصيتي في المسلسل قريبة من شخصيتي الحقيقية وموجودة في المجتمع المصري، لأننا نجد هناك العديد من النساء التي تمر بنفس الحالة التي أقدمها بالمسلسل، حيث أظهر مُطلقة ولدي أولاد وأمر بظروف صعبة وذلك أكثر ما جذبني للدور، أنا طول عمري بحب الفن ولم ابتعد عنه لفترة طويلة، وقدمت في السنوات الماضية أدوار مختلفة تمامًا عن شخصيتي مثل الصعيدية في مسلسل زلزال والشريرة في مسلسل خيانة عهد، لذلك قررت عند عودتي للتمثيل أن أقدم شخصية قريبة مني تمس كل السيدات وتدخل البيوت في رمضان.

كواليس مسلسل إمبراطورية ميم

واختتمت حلا شيحة: من أحلى الكواليس التي عملت بها، خاصة أن المخرج محمد سلامة لديه طاقة إيجابية غير طبيعية وبيننا حالة حب خلال التصوير، كما أن خالد النبوي ممثل رائع وسعيدة جدًا بالتعاون معه، ومحمد محمود عبدالعزيز سيكون مفاجأة المسلسل لأنه يقدم دور مختلف تمامًا، ونفس الأمر بالنسبة لـ نور النبوي الذي يلعب دور هائل في العمل وسيكون امتداد لـ خالد النبوي مناسب للجيل الحالي.

تفاصيل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم يدور في إطار اجتماعي عائلي، حول شخصية مختار أبو المجد التي يقدمها خالد النبوي، وهو أب لـ 6 أبناء، ويدخل في صراعات معهم بسبب تفاوت الأجيال، كما يسعى نجله الأكبر الذي يجسده نور النبوي في تولي إدارة المنزل بدلًا منه، العمل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعظيم، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، ومنى زاهر، ومن سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.

