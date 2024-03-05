مفاجآت الحلقات الأخيرة.. شاهد مسلسل بين السطور الحلقة 25 بجودة عالية HD ومواعيد عرضه على قناة ON وON drama

أحمد جودة - القاهرة - "مفاجآت الحلقات الأخيرة.. شاهد مسلسل بين السطور الحلقة 25 بجودة عالية HD ومواعيد عرضه على قناة ON و ON drama

بين السطور الحلقة 25 هو مسلسل تلفزيوني مصري ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية والتشويق والغموض، يقوم ببطولته النجمة صبا مبارك، وتدور قصة المسلسل حول شخصية اسمها هند التي تعمل في مجال الإعلام وتتعرض للظلم بشكل كبير، حيث يود العديد من المعجبين والمشاهدين للمسلسل معرفة جدول عرض الحلقة 25 من مسلسل بين السطور، وقد نجح المسلسل في جذب انتباه المشاهدين منذ بداية عرضه.

مسلسل بين السطور الحلقة 25



يناقش مسلسل بين السطور الحلقة 25 قصة أعلامية شهيرة تقدم برنامجًا هامًا يتناول مواضيع مختلفة، ولكن تورطت في جريمة قتل كبيرة وتحاول خلال الحلقات الأخيرة إثبات براءتها، الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل بين السطور تعتبر واحدة من أكثر المواضيع التي يهتم بها جمهور المسلسل في الوقت الحالي حيث يسعى عشاق هذا المسلسل لمعرفة آخر التطورات والأحداث المشوقة التي تحدث فيه، حيث يعتبر المسلسل من أفضل المسلسلات المصرية حاليًا حيث يتناول العديد من القضايا الهامة التي حازت إعجاب الكثيرين

مواعيد عرض مسلسل بين السطور



يتم عرض المسلسل بين السطور حصريًا على قنوات MBC من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتم أيضًا عرض حلقاته على منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC، واليكم مواعيد عرض المسلسل:

يتم عرض برنامج بين السطور على قناة MBC مصر من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يعرض مسلسل بين السطور على قناة MBC العراق من الأحد إلى الخميس الساعة 10 مساءً.

يعرض مسلسل بين السطور على قناة ON المصرية من الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً.

ويعرض ايضا على قناة ON Drama من الأحد إلى الخميس الساعة 10 مساءً.