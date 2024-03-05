نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالمتحدة: مجلس كامل للتعاون لتطوير النص الأدبي للمسلسلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور عماد ربيع رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، أن عدد العمالة في المسلسلات الفنية يختلف من عمل لآخر، موضحًا أن فريق عمل المسلسل الاجتماعي يتراوح عدد العاملين فيه من 150 إلى 170 بينما يصل العدد لـ 250 عاملًا بالنسبة لأعمال تاريخية ضخمة مثل الحشاشين وجودر.

تطوير المتحدة للأعمال الدرامية

الدكتور عماد ربيع، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة دي إم سي، إلى أن النص الأدبي للعمل الفني يتحول للجنة القراءة ليس لقراءة النص فقط ولكن يحدث تطوير به وللشخصيات والأماكن والأزمنة، كما أن دينا كريم رئيس قطاع التوزيع تقرأ النص أيضًا ويكون هناك أرضية تعاون طوال الوقت.

وتابع: "هناك تعاونا كاملا من كل القطاعات مع المنتج وفريق عمل المسلسل بما فيهم المخرج والمنتج الفني ومدير التصوير ومهندس الديكور، وهناك متابعة طوال الوقت بكل تفصيلة في المسلسل بما فيها عدد أيام التصوير"، مؤكدا أن الشركة المتحدة تُميز المشاهد بأن عندها دائما الجديد وفي تطوير بيحصل للشخصيات.

وأوضح، أن هناك تداخل يحدث بشكل ايجابي للنص الأدبي بشكل مناسب وكل خطوط الدراما فيه، مؤكدا أن الشركة المتحدة تتميز بتقديم الجديد للمشاهد وتقدم محتوى يتماشى مع الاجيال الجديدة، كما أوضح أن هناك 3 مراحل للإنتاج وتعاون كامل بين كل القطاعات وفريق المسلسل بما فيهم المنتج ومتابعة طول الوقت لكل تفصيله من تفاصيل المسلسلات.

وأشار الدكتور عماد ربيع، إلى أن هناك مجلس كامل للتعاون من أجل تطوير النص الأدبي ومتابعة التفاصيل كافة حتى يخرج العمل بأعلى جودة، مؤكدا أن الشركة المتحدة تعمل تحديث بشكل مستمر على منتجاتها.

مسلسلات موسم رمضان 2024



يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنافس وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني 2024، من ضمنها، مسلسل حق عرب، مسلسل صيد العقارب، مسلسل صدفة، جري الوحوش، مسلسل فراولة، مسلسل جودر، مسلسل كامل العدد 2، مسلسل الحشاشين، مسلسل بابا جه، مسلسل إمبراطورية م، مسلسل مسار إجباري، مسلسل محارب، مسلسل لحظة غضب، مسلسل مليحة.