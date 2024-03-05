حمو بيكا برفقة هنا الزاهد في أحدث ظهور لهما (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك مؤدي المهرجانات الشعبية محمد محمود مصطفى الشهير بـ"حمو بيكا"، صورا جديدة له برفقة النجمة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر حمو بيكا في الصور برفقة الفنانة هنا الزاهد، وعلق عليها قائلًا: "مساء الفل قابلت نجمة العالم هنا الزاهد في وصلة دهشور city park”.





أحدث أعمال الفنانة هنا الزاهد





ومن جهة أخرى انضمت الفنانة هنا الزاهد مؤخراً لفيلم البحث عن الفضيحة بطولة الفنان كريم عبد العزيز، تأليف جورج عزمي وإخراجرامي إمام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.





ويعاد تقديم الفيلم بعد مرور أكثر من 50 عاما على فيلم البحث عن الفضيحة بطولة الفنان عادل إمام، دوتقدم هنا الزاهد البطولة النسائيةفي العمل أمام كريم محمود عبد العزيز.

فيلم "ري ستارت"





عادت الفنانة هنا الزاهد تجدد التعاون مرة آخرى مع الفنان تامر حسني بعد انتشار أنباء عن خلافهم، لجتمعا من خلال فيلمهما الجديد“ري ستارت”.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن مدى سعادتها الكبيرة بتعاونها مع الفنان تامر حسني، في فيلم "ري ستارت"، حيث علقت على بوست إعلانهتحضير فيلمه الجديد، قائلة: “”يا تامر أنا مبسوطة أوي إننا هنتقابل تاني في فيلم ري ستارت بعد فيلم بحبك اللي حقق أكبر نجاح فيالوطن العربي لحد النهاردة، ما شاء الله، يا رب يكرمنا في الفيلم ده ونعمل حاجة أحلى كمان.. تستاهل كل النجاح اللي أنت فيه بجد".



مسلسل "إقامة جبرية"

كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسل إقامة جبرية على إحدى المنصات الإلكترونية، والعمل من بطولة صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، ايضا فيلم بضع ساعات في يوم ما، ويضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هشام ماجد، خالد أنور، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين.



آخر أعمال هنا الزاهد

ويذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل "سيب وأنا سيب" الذي عرض الشهر الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول راهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة.

والعمل من بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، جهاد عصام، وغيرهم من النجوم.

آخر أعمال حمو بيكا

ويذكر أن آخر أعمال الفنان حمو بيكا هو مهرجان "عم الشباب" الذي طرحه قبل أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.