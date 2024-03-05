نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن محي الدين: الاختيار الأول والأخير في الزواج لله.. وأشارك في السباق الرمضاني بـ "المداح 4" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت العديد من الأفلام في فعاليات المهرجان الكاثوليكي من أبرزها فيلم “ أنا لحبيبي ” الذي أقيمت ندوة خاصة بالفيلم هلال أيام فعاليات.

وعقب الندوة التقي "دوت الخليج الفني" بالفنان محسن محي الدين والذي يجسد والد الفنانة ياسمين رئيس وكشف تفاصيل الفيلم وعن فكرته في رفض الآباء زواج أبنائهم.

محسن محي الدين

وكشف محسن محي الدين في تصريحات خاصة للفجر الفني عن سبب مشاركته في فيلم " أنا لحبيبي" مشيرا إلى أن السبب هو الترابط الفكري بين المؤلف والمخرج وفكرة الفيلم المتميز وبسبب هذا الإرتباط الفكري استطاعوا إدارة الممثلين ليظهر بهذا الشكل المميز.

كما قال إنه يسير وفق معايير محددة عند اختيار أدواره وأبرزها أن يكون عمل جديد لم يقدمه من قبل وفكرة جيدة وأيضًا يأثر في المجتمع ويكون من مشاكل المجتمع.

وتحدث عن دوره كأب وعن زواج ابنته في الواقع أنه يجب أن يتم دراسة الموضوع من جميع الجوانب وترك الموضوع على الله والإختيار لله أولًا.

وأوضح أنه يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل " المداح" الجزء الرابع.



