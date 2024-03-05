نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان يواسي صديقه مجدي الهواري في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء شقيقة المخرج مجدي الهواري، والتي رحلت عن عالمنا صباح أمس الأحد، ويقام العزاء حاليًا في مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم، قاعة الروضة.

وحرص مصطفى شعبان على موأساة صديقه مجدي الهواري الذي تعرض لحالة من البكاء الهستري والانهيار حزنًا على رحيل شقيقته، أثناء العزاء.

يذكر أن شيع المخرج مجدي الهواري في صباح اليوم جثمان شقيقته لمثواها الأخير من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من أفراد أسرته، وغاب عن حضور جنازة شقيقته، التي أقيمت ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، كما حرص على حضور عدد من أسرة الراحلة على الحضور في الجنازة، لتوديعها وإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

نعي مجدي الهواري لشقيقته



وكان المخرج مجدي الهواري، قد أعلن اليوم، عن وفاة شقيقته، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أختي وحبيبتي ادعوا لها بالرحمة".