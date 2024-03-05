نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام سعيد تشكر تركي آل الشيخ على "جبر الخواطر".. والمستشار يلبي فورًا طلب مطرب من ذوي الهمم (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شكرت الإعلامية ريهام سعيد، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية على “جبر الخواطر”.

وأضافت خلال برنامجها على قناة “هي”، أن السعودية شهدت طفرة كبيرة فيما يخص الترفيه والغناء، وتقدمًا على كافة المستويات.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ، فيديو ريهام سعيد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ملبيًا بشكل فوري طلب مطرب من ذوي الهمم يدعى أحمد البرنس قائلا له: “ أهلا وسهلا فيك وحاضر هتغني يوم الخميس في حفل مي فاروق جهز نفسك”.