رحل قبل أن يشاهدها.. 5 أعمال كان ينتظرها جميل برسوم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان جميل برسوم، التريند وذلك بعد أن رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بشكل مفاجئ.

ورحل الفنان جميل برسوم قبل أن يشاهد أعماله الهامة التي ينتظرها قطاع كبير من الجمهور، ورحل جميل برسوم وهو تارك وراءه 5 أعمال فنية مابين درامية وسينمائية.

والأعمال كالتالي "فيلمي أهل الكهف والغربان، و3 مسلسلات وهي فراولة وعتبات البهجة والمداح الجزء الرابع.

وفيلم أهل الكهف يشارك في بطولته خالد النبوي والفنان القدير رشوان توفيق والفنان محمد ممدوح، غادة عادل والفنانة ريم مصطفى والفنان القدير مصطفى فهمي والفنان القدير صبري فواز والفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي والفنانة هاجر أحمد والفنان القدير محمود حميدة وعدد آخر من الفنانين والفنانات والعمل من إنتاج محمد رشيدي وتأليف أيمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة.

فيلم الغربان من إخراج ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، وإنتاج سيف العريبي.

مسلسل فراولة ويشارك بجانب نيللي كريم في بطولة مسلسل فراولة شيماء سيف، صدقي صخر، علا رشدي، أحمد فهيم، دنيا سامي، حجاج عبدالعظيم، ولبنى ونس.

مسلسل عتبات البهجة تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وفاة جميل برسوم

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن وفاة الفنان جميل برسوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث كتب: “الراحة الأبدية أعطة يارب بنورك الدائم فلتضى له وليستريح فى سلام أمين، نقدم تعازينا الفلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذى أمتعنا جميعا بأعماله الفنية الراقية طالبين له الرحمة والمغرفة من الله والعزاء لذويه ومحبيه”.