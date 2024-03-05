نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل "المداح 4" بـ سيوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى حماده هلال مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل المداح 4 بسيوة، حيث من المقرر عرض العمل في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل الحلقة الاولي من المداح 4

يشهد الجزء الجديد من المداح مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم دياب، رشدي الشامي، وتكشف الحلقة الأولى من العمل عن العديد من المفاجآت، منها المفاجأة التى يكشف عنها خبر أبيض بنشره أول صورة لـ دياب في دور شيطان.

برومو مسلسل المداح 4

طرحت الشركة المنتجة برومو مسلسل "المداح 4"، ظهر به أكثر من مشهد هام يؤهل المشاهدين إنهم على موعد مع جرعة رعب وإثارة وتشويق ومواجهة بين "صابر المداح" ودياب الذي من الواضح إنه يقوم بدور جني اسمه "المؤذي" ويهدد صابر ويفكره بالطار الذي دار بينهم في الأحداث السابقة، وتنتقل الأحداث لـ ظهور الفنان فتحي عبد الوهاب وهو أحدث المنضمين للجزء الرابع من المسلسل وهو يضحك ضحكات شريرة ويتحدى صابر هو الآخر ويظهر لـ رحاب زوجة صابر "هبة" مجدي ويختفي حتى يثير في قلبها الرعب، وظهر نجل حمادة هلال "عز" وهو يتحدى والده ويتشكل على هيئة جن ويخبره إنه لن ينجح في أن يتغلب على العالم الآخر ثم يتسلق الحائط، ومن الواضح أن صابر سيدخل في تحدي جديد ولغز جديد يحاول حله والدفاع عن نفسه.

أبطال المداح 4

ومسلسل المداح 4، بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف مثل دياب ورشدي الشامي وفتوح أحمد وأشرف زكي ومحسن محي الدين، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويظهر عدد من النجوم بشخصيات شياطين خلال أحداث مسلسل المداح 4، أبرزهم فتحي عبدالوهاب، دياب، مي سليم، حمزة العيلي.

أبطال المداح 3

وعرض الجزء الثالث من العمل في رمضان الماضي 2023، ونال إعجاب الجمهور، وشارك في بطولته بجانب حماده هلال، كل من هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، محمد رياض، عبدالعزيز مخيون، خالد زكي، وعدد آخر من النجوم، وكان من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

أحدث أعمال حمادة هلال

وايضا أعلن حماده هلال منذ فترة عن نيته تقديم جزء ثاني من فيلم حلم العمر، ولكن إلى الآن لم يعلن عن العمل بشكل رسمي، وشارك في بطولة الجزء الأول بجانب حماده كل من دينا فؤاد، رامي وحيد، هالة فاخر، توفيق عبدالحميد، حجاج كامل، منة عرفة، ودارت الأحداث حول شاب فقير يعشق الملاكمة، ويحاول الوصول للعالمية.

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