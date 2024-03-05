رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة: عرض مسلسلاتنا على قناتين ماليزية وروسية

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تسويق المحتوى الدرامي يبدأ من النص ويراعون فيه تنوع أذواق الجمهور المتابع لكل قناة، موضحة أنه لا بد من اطلاعها على النص مبكرا لمعرفة كيفية معرفة أنسب الأماكن التي تناسب العمل والجهات للتوزيع.

تفاصيل عرض مسلسلات وبرامج المتحدة

وأشارت خلال حوارها في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة دي إم سي، إلى أنه منذ هذا العام حتى اللحظة يتواجد معهم 6 منصات و14 قناة، معلنة عن أن هناك قناة ماليزيا وأخرى روسية ستكون عليها أعمال من المتحدة مترجمة هذا العام لأول مرة في شهر رمضان.

وأضافت: "هنبقى على قناة في كل بلد ودي لأول مرة في رمضان أعمال مترجمة وقدرنا من فترة بسيطة نعمل عقد كبير مع قنوات في الهند، وده كان حاجة كويسة أن المنتج المصري يخرج بره إطار الوطن العربي وده عشان يحصل بيأخذ وقت كتير ولكن هذه خطوة تسويقية جيد للمنتج المصري".

وأوضحت دينا كريم، أن الأعمال التي تعرض في الدول بعيدا عن العالم العربي تترجم في الشركة المتحدة وحرصوا على توزيع المحتوى المصري خارج مصر، مؤكدة أن الاتفاق الواحد يتطلب عملا مكثفا، كما أعلنت عن قرب عقد اتفاق مميز مع تركيا لعرض أعمال فنية مصرية وسيتم ارسالها مترجمة باللغة الانجليزية.

مسلسلات موسم رمضان 2024



يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنافس وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني 2024، من ضمنها، مسلسل حق عرب، مسلسل صيد العقارب، مسلسل صدفة، جري الوحوش، مسلسل فراولة، مسلسل جودر، مسلسل كامل العدد 2، مسلسل الحشاشين، مسلسل بابا جه، مسلسل إمبراطورية م، مسلسل مسار إجباري، مسلسل محارب، مسلسل لحظة غضب، مسلسل مليحة.