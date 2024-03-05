نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أعمال درامية في رمضان رحل ولم يشاهدها جميل برسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان جميل برسوم وذلك بعد أن رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بشكل مفاجئ.

ورحل الفنان جميل برسوم قبل أن يشاهد أعماله التي ينتظرها قطاع كبير من الجمهور، حيث ترك وراءه 3 أعمال درامية من المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 مسلسلات وهي فراولة وعتبات البهجة والمداح الجزء الرابع".

مسلسل فراولة ويشارك بجانب نيللي كريم في بطولة مسلسل فراولة شيماء سيف، صدقي صخر، علا رشدي، أحمد فهيم، دنيا سامي، حجاج عبدالعظيم، ولبنى ونس.

مسلسل عتبات البهجة تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وفاة جميل برسوم

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن وفاة الفنان جميل برسوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث كتب: “الراحة الأبدية أعطة يارب بنورك الدائم فلتضى له وليستريح فى سلام أمين، نقدم تعازينا الفلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذى أمتعنا جميعا بأعماله الفنية الراقية طالبين له الرحمة والمغرفة من الله والعزاء لذويه ومحبيه”.