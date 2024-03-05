أحمد فايق: الشركة المتحدة تقدم البرامج الدينية بنمط يتوافق مع وتيرة الحياة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، أن مهمتهم ايصال القوة الناعمة المصرية لكل العالم، موضحًا أن صناعة الدراما تحكمها مقاييس وبها عمالة غير مباشرة والفرق بين صناعة البرامج والمسلسلات أن البرامج لا يمكن انهاءها كل فترة لأن البرامج يحكمها علاقة عشرة مع الجمهور وما يحدث هو تطوير على البرامج.

البرامج الدينية على قنوات الشركة المتحدة

وأضاف أحمد فايق، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة دي إم سي، “بالنسبة للمسلسلات لازم كل سنة يبقى في مسلسل جديد والاستمرارية والامتداد هو الفارق بين البرامج والمسلسلات، مؤكدا أن الشركة المتحدة تسعى للتطوير المستمر في الصناعة”.

وأشار، إلى أن لديهم 42 برنامجا دينيا. كما سيتم نقل صلاتي التهجد والتراويح في رمضان يوميا من مسجد الحسين عبر قناتي الحياة والناس، مؤكدًا أن تقديم البرامج الدينية على المتحدة بنمط يتوافق مع وتيرة الحياة ويناقشون في البرامج الدينية كل ما يحتاجه المشاهد.

واستطرد: برنامج حياة كريمة على سبيل المثال يخلق حالة تنموية مميزة وحقق نجاحا خلال مواسمه السابقة، وعندنا شركة هاشتاج تكمل مسيرة يحيى وكنوز والعمل ناجح ويقدم المناهج الدراسية للتاريخ بطريقة مختلفة".

ولفت أحمد فايق، إلى أن الشركة المتحدة قادرة على تقديم المحتوى الدرامي مدبلج أو مترجم، أن الصناعة تحكمها مقاييس، ويعمل في هذه الصناعة بداية من العامل الذي يصنع السجاد حتى النجار الذي يصنع الكرسي حتى الحداد، وتسمى هذه العمالة غير المباشرة، بجانب العمالة غير المباشرة، وبالتالي يمكن أن يعمل في المسلسل الواحد آلاف العمال.

مسلسلات موسم رمضان 2024

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنافس وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني 2024، من ضمنها، مسلسل حق عرب، مسلسل صيد العقارب، مسلسل صدفة، جري الوحوش، مسلسل فراولة، مسلسل جودر، مسلسل كامل العدد 2، مسلسل الحشاشين، مسلسل بابا جه، مسلسل إمبراطورية م، مسلسل مسار إجباري، مسلسل محارب، مسلسل لحظة غضب، مسلسل مليحة.