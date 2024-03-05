رمضان 2024.. تفاصيل شخصية سارة عبد الرحمن في "لحظة غضب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب عدد كبير من جمهور الفنانة سارة عبد الرحمن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والذي يحمل اسم "لحظة غضب".

وتجسد سارة عبد الرحمن، شخصية فاطمة فى مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، والمسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 حصريًا على watch it.



أبطال لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، وبطولة كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

آخر أعمال سارة عبد الرحمن

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سارة عبد الرحمن فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

أحداث فيلم مقسوم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

