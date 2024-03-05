تعرف على موعد طرح فيلم الأنيميشن الجديد Urtlaman Rising

القاهرة - محمد ابراهيم -

يترقب عدد كبير من جمهور فيلم الأنيميشن نسخته الجديدة، والتي تحمل الكثير من الأحداث المثيرة والرعب،

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم الأنيميشن الجديد Urtlaman Rising، يوم 14 يونيو المقبل، عبر منصة نتيفليكس،



أحداث فيلم Urtlaman Rising

وتدور أحداث الفيلم عندما تتعرض طوكيو لهجوم من وحوش "كايجو"، ويكتشف ألترامان أن التحدي الأكبر الذي يواجهه لا يتمثل في محاربة الوحوش العملاقة، بل هو في تربية أحدها.

أبطال فيلم Urtlaman Rising



فيلم الأنيميشن Urtlaman Rising، من إخراج شانون تيندل، وتأليف: شانون تيندل، مارك هايمس، ويقوم ببطولته صوتيا كريستفر شين، جيد واتانابي، تاملين توميتا، كيون يونج، جوليا هاريمان.



تعرف على أكثر الأعمال مشاهدة لمنصة نيتفلكس

وفي سياق منفصل، كشفت البيانات الحديثة لمنصة نيتفلكس تصدر فيلم The Legend Of Tarzan أكثر الأعمال مشاهدة خلال الفترة الماضية، وتم إصدار الفيلم في الأصل عام 2016، وهو من بطولة مارجوت روبي وألكسندر سكارسجارد.

فيلم The Legend Of Tarzan

ويعد The Legend Of Tarzan هو الفيلم الإنجليزي الأكثر مشاهدة على نيتفلكس في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى، مع 7.6 مليون ساعة بث، وبالرغم من تصدره إلا أن عدد الساعات شهد انخفاضًا عن الأسبوع الذى سبقه عندما احتل المركز الثاني في الترتيب، مع عدد ساعات مشاهدة وصلت إلى 14.4 مليون ساعة.

إعادة سرد القصة الكلاسيكية لطرزان، كان فيلمًا منسيًا إلى حد كبير، وكان قد حقق الفيلم أكثر من 350 مليون دولار في شباك التذاكر، وحصل على آراء محايدة بشكل عام من المعجبين، ومراجعات سلبية من النقاد، وقد تم تصنيفه حاليًا بنسبة 35 في المائة على مجمع المراجعة Rotten Tomatoes.