أنس بوخش: لم أتأثر بإنفصال أبي وأمي.. وعلاقتي بوالدتي أكثر قربًا وصداقة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عن تأثير انفصال والديه عليه، موضحا أن الدعم الإيجابي الذي قدمته والدته ساهم في تجاوزه لهذه الصعوبة دون تأثير سلبي على حياته.

وأكد أن علاقته بوالده تتسم بالاحترام والحب، في حين أن علاقته بوالدته أقرب وأكثر صداقة، وذلك خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» على قناة DMC

وأضاف أنه كان يدرس في أمريكا عندما انفصل والداه، وكان عمره 19 عامًا، وأن والدته لم تُشعرهم بأي نقص أو عجز، بل حرصت على توفير كل احتياجاتهم.

أوضح أنه لم يشهد أبدًا نزاعًا بين والديه أمامه، بل كانا دائمًا يتعاملان بالاحترام والتقدير.

ويذكر ان تخوض الفنانة إسعاد يونس السباق الرمضاني المقبل بمسلسل إذاعي بعنوان "سوبر فوزية " الذي من المقرر طرحه عبر أثير إذاعة راديو النيل، وتم طرح البوستر الدعائي والتشويقي الأول للمسلسل.

وتصدرت إسعاد يونس البوستر الدعائي للمسلسل الذي يعد عودة جديدة لها للمسلسلات الإذاعية بعد فترة غياب طويلة، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت حول شخصية فوزية، التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس، وهي شخصية سوبر هيرو في المنزل، ما يصيبها بالملل، وتبدأ في البحث عن منفذ للخروج من إطار الحياة الروتينية التي تعيشها بصحبة زوجها الذي يجسد دوره النجم محمد رضوان".