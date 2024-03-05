لهذا السبب.. حازم إيهاب يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنان حازم إيهاب تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أخبار حول استقباله لمولودة جديدة.



وأعلن حازم إيهاب عن مولودته الأولى جميلة، حيث نشر حازم صورتها من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه: "اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة.. ربنا عوضني وأكرمني بأحلى هدية.. سلموا على جميلة حازم إيهاب وادعولنا كتير".



احتفال حازم إيهاب بعيد زواجه

وفي سياق منفصل، احتفل الفنان حازم إيهاب، بعيد زوجه ونشر صورة تجمعه بزوجته منة داغر عبر حسابه على إنستجرام، وظهر حازم بـ لوك جديد حيث حلق لحيته بعدما اعتاد على الظهور بها منذ بداياته الفنية، ودخل كل متابعيه على الصورة يكتبون: "شكلك متغير، مين ده يا فنان، شكلك صغر قوى، حازم حلق وبقى عنده 5 سنين".



آخر أعمال حازم إيهاب

والجدير بالذكر آخر أعمال حازم إيهاب مسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، وبطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

