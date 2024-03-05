نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنس بوخش: لا أعترف بالفشل.. وهذه كواليس افتتاحي صالون حلاقة للجنسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عن تفاصيل افتتاحه مشروع صالون حلاقة مخصص للرجال والفتيات في دبي، مشيرًا إلى تكرار فشله في تنفيذ أفكاره الخاصة عدة مرات، وذلك خلال استضافته في برنامج "إسعاد يونس" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

وقال أنس بوخش: "أنا كنت دايما أقص شعري عند واحدة يابانية وبعدين واحدة من جنوب إفريقيا وأنزل القصة على السوشيال ميديا، وبدأت الناس تروح الصالون من أماكن بعيدة ويطلبوا قصة شعري.

وتابع: "مخ البيزنيس اشتغل عندي وفكرت أعمل صالون حلاقة بطريقتي، وأخذت مكان مثل المستودع، وعملت فيه قسم للرجال وقسم للبنات، وخليت شكله يشبه نيويورك، وفيه ناس من جميع الجنسيات وأساليب الحلاقة ونجح جدا".

وأستكمل أنش بوخش حديثه قائلا: "أنا عملت 6 مشاريع في حياتي، وكان دايما عندي فضول أعمل الأشياء بأسلوبي، وبدأت بمشروع كرة قدم، ومشروع سوشيال ميديا، وABtalks".

وأكد أنس بوخش أنه لا يعترف بالفشل موضحا: "الإنسان لما يدخل تجربة إما يفوز أو يتعلم، وأي إنسان لا يستسلم لا أقول عنه فاشل، والواحد يتعلم من الفشل أكثر من الفوز لأنه يراجع نفسه".