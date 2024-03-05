بعد تصدرها تريند جوجل.. من هي طاووس عمروش؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الكاتبة والمغنية الجزائرية طاووس عمروش تريند محركات بحث جوجل، نظرا لذكرى ميلادها.



واحتفل بها محرك البحث جوجل، الذى غير شعاره على صفحته الرئيسية، ويقدم دوت الخليج الفني لكل متابعيه تفاصيل عن طاووس عمروش

مولد ونشأة طاووس عمروش



ولدت يوم 4 مارس من عام 1913 م، في تونس، اسمها الحقيقي ماري لويس طاووس عمروش، كانت الابنة الوحيدة لأسرة المكونة من ستة أبناء، وتعلمت وتلقت دراستها الابتدائية والثانوية في تونس.



في عام 1935 ذهبت إلى فرنسا للدراسة في معهد المعلمين بمنطقة سيفر، والدتها فاطمة منصور مغنية مشهورة بين القبائل الأمازيغية.



وتميزت ببساطة أسلوبها الأدبي في شرح التقاليد قبائل الشعب البربر لتراث والدتها.

مسيرة طاووس عمروش

بدأت ماري بترجمة الأغاني القبائلية بالتعاون مع شقيقها الأكبر جون عمروش ووالدتها في عام 1936، وفي عام 1939 تلقت ماري خلال مؤتمر الأنشودة في فاس منحة للدراسة في إسبانيا.

وخلال إقامتها في إسبانيا عملت على بحث حول العلاقة بين الأغاني الشعبية الأمازيغية والإسبانية.



في 1947م نشرت روايتها الأولى وهي "الياقوتة السوداء" وأصبحت أول امرأة جزائرية تقوم بنشر رواية لها في عام 1947،

وحصلت على العديد من الجوائز أبرزها جائزة nom de plume عن مجموعتها القصصية والقصائد "الحبوب السحرية"،



وتفوقت بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها "أغاني أمازيغية من منطقة القبائل" هو عنوان ألبومها الأول، شارع الدف والعاشق الخيالي.

وفاة طاووس عمروش

وأصيبت طاووس عمروش بمرض السرطان إلى أن توفيت إثر إصابتها به في سان ميشال في 2 أبريل من عام 1976 ودفنت في فرنسا، ونظرا للقيمة الأدبية والتراث الذي أعادت احياءه هذه المرأة، تمت تسمية دار الثقافة لمحافظة بجاية باسمها تكريما لأعمالها الأدبية والفنية.

