نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات أنس بوخش ببرنامج "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الإعلامي الإماراتي أنس بوخش تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهوره مع ببرنامج صاحبة السعادة، مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة تلفزيون قناة دي إم سي،



وتحدث أنس عن تفاصيل علاقته بوالديه، ومدى تأثره بانفصالهما، وغيره من الأمور



أنس بوخش يكشف عن علاقته بوالدته



وقال أنس بوخش:"أنا والوالدة أصدقاء جدا، ووالداي انفصلوا وأنا عندي 19 سنة ومتوقعش أن الانفصال دا جابلي تروما لأني كنت في أمريكا بدرس، والوالدة محسستناش بتأنيب ضمير أو بأننا عاجزين كأولاد، ومكنش في حد من أخواتي مقتدر ماليا".



أنس بوخش:أبويا وأمي عاملين زي زيت الزيتون والخل ما يختلطون مع بعض



وأضاف: “والدتي لم تشعرنا بالعجز، وحسستنا أن كل شي تمام، والطلاق مأثرش علينا، وأبويا وأمي عاملين زي زيت الزيتون والخل ما يختلطون مع بعض بس كل واحد زين، وولا مرة تصارعوا قدامنا بالكلام أو تجادلوا، وأنا مقرب لأمي من الأول وأبويا كان مشغول”.

سر نجاح أنس بوخش



وتابع: "أنا لم أشاهد نفسي غامض، ويمكن الناس بتشوفني كدا عشان اتعودنا في عالم السوشيال ميديا أن الناس تظهر كل شي، ومعنديش شي أخشاه، ويمكن مش بتبرع بالمعلومات زي ناس كتير، بس لو اتسألت هجاوب عادي، كتير بيسألوني أيه سر صنعتك وبصراحة معنديش جواب".



وقال: "اللي بحسه أن كل إنسان في العالم دا بيبقى عايز يفضفض بس مش لأي حد، لشخص معين بس، ولازم محكمش على الضيف ودا مهم، والطاقة شي مهم، وبشوف أن طاقتي مريحة، والإنصات اكتسبته عشان مكنتش منصت وفي بدايات برنامجي كانت الناس بتقولي أني بقاطع الضيف، ومش بخلي حد يتكلم".