نستعرض موعد مسلسل أحمد العوضي ومي كساب ”جريمة نص النيل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 08:25 صباحاً - أعلنت إذاعة الراديو 9090، تقديم مسلسل جريمة نص النيل" بطولة أحمد العوضي ومي كساب، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ويشهد المسلسل ظهور النجم أحمد العوضي لأول مرة في المسلسلات الإذاعية، وتدور أحداث المسلسل حول شاب من أسرة فقيرة يعيش بمنطقة شعبية مع عائلته، وتربطه علاقة حميمية مع النيل تجعله يقرر العمل على مركب بالنيل، رغم مؤهله العالي.

ومن خلال عمله على المركب يمر بمواقف ومغامرات في إطار مثير ورومانسي.

«جريمة نص النيل» تأليف محمود حمدان ويشارك في كتابته رضا طلبة، ألحان الأغاني أكرم عادل، إخراج علي مصيلحي.

المسلسل يذاع على الراديو 9090 في تمام الرابعة عصرا، ويعاد الساعة 11:30 صباحا.