نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعيدًا عن الكوميديا.. أسلوب تمثيلي مختلف للمرة الأولى لـ آدم ساندلر في فيلم Spaceman في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في فيلمه الجديد "Spaceman"، يتخلى الممثل الأمريكي آدم ساندلر عن شخصيته الكوميدية المعتادة ليتقمص دور رائد الفضاء في تجربة درامية صامتة من نوع الخيال العلمي.

ويجسد "ساندلر" شخصية رائد الفضاء التشيكي "جاكوب" في هذا الفيلم الذي يعرض على شبكة "نتفليكس"، والفيلم من إخراج يوهان رينك ومستوحى من رواية للكاتب ياروسلاف كالفار بعنوان "رجل فضاء بوهيميا".

تفاصيل عن الفيلم

تبدأ القصة بوعد مثير، ولكنها تنجرف بعيدًا في النهاية، ومع ذلك، لا يزال من الرائع مشاهدة هؤلاء الممثلين يعملون بكل تفانٍ، ملتزمين تمامًا بعالم غريب معزول يتمثل فيه شخصياتهم.

ويتناول الفيلم قصة "جاكوب"، الرائد الذي يجد نفسه محاصرًا في الفضاء لمدة 6 أشهر بعد أن يشرع في التحقيق في سحابة أرجوانية غامضة ظلت معلقة في السماء لمدة 4 سنوات، تبين أن مقصورته الفضائية متناقضة تمامًا مع مفهوم الفخامة المعتاد.

وتدور الأحداث حول "جاكوب بروتشازكا"، اليتيم الذي نشأ في الريف التشيكي بجانب أجداده، ويسعى جاهدًا لتحقيق حلمه بأن يكون أول رائد فضاء في بلاده، بالرغم من كل التحديات والصعوبات التي يواجهها.

طاقم عمل مميز

وطاقم عمل فيلم "Spaceman" يضمّ آدم ساندلر في دور جاكوب بروتشازكا، وكاري موليجان في دور لينكا، الزوجة الحامل لجاكوب، وبول دانو في دور صوت هانوش، العنكبوت الفضائي، وكونال نيار في دور بيتر، وإيزابيلا روسيليني في دور المفوض توما، ولينا أولين في دور زدينا.

وتم عرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ74، ضمن فعاليات قسم برلينالة الخاص، في 20 فبراير الماضي.

وقد تم إصدار الفيلم في السينمات في 1 مارس، بعد تأجيله بسبب تأثير إضراب نقابة ممثلي الشاشة "ساج أفترا" خلال عام 2023.