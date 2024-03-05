قائمة المسلسلات الإذاعية في رمضان 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 09:31 صباحاً - توجد شريحة كبيرة من الجمهور تفضل اللون الإذاعي في الدراما، وهذا ما سيجدونه في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يشهد هذا الموسم تنوعا كبيرا في المسلسلات الإذاعية بمشاركة كبار النجوم، لذا سنتعرض لكم خلال السطور التالية أبرز المسلسلات الإذاعية في رمضان 2024.

مسلسل أبويا شقيقي

يخوص الفنان محمد هنيدي دراما رمضان 2024 بمسلسل إذاعي يحمل اسم أبويا شقيقي، بمشاركة الفنانة شيري عادل، ويذاع عبر محطة راديو النيل.

مسلسل فبركة

ويشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة المسلسل الإذاعي فبركة، برفقة هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، سامي مغاوري، نور قدري، علي صبحي، محمد رضوان، انجي علي، العمل من إخراج صفي الدين حسن، تأليف نوران نصار، ويذاع عبر محطة نجوم إف إم.

مسلسل زكريا أبو ندا

ينافس الفنان أكرم حسني في موسم رمضان المقبل 2024 بمسلسل إذاعي يحمل عنوان زكريا أبو ندا، والمقرر إذاعته عبر محطة راديو النيل.

مسلسل شاكر مش فاكر

يشارك الفنان هشام ماجد بمسلسل شاكر مش فاكر، بالاشتراك مع نور قدري، وهو من إخراج خالد دياب، تأليف خالد وشيرين دياب، ويذاع عبر محطة راديو النيل.

مسلسل جريمة منتصف النيل

يخوض الفنان أحمد العوض دراما رمضان 2024 بمسلسل إذاعي بعنوان جريمة منتصف النيل، فهو من إخراج علي مصلحي، تأليف محمود حمدان، والمقرر إذاعته عبر راديو 9090.

مسلسل سوبر فوزية

تقدم الفنانة إسعاد يونس مسلسلا إذاعيا جديدا بعنوان سوبر فوزية خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويشاركها في المسلسل محمد رضوان، ويذاع عبر محطة راديو النيل.

مسلسل ” بيت أم الغلام”

تقدم النجمة منة شلبي مسلسلا إذاعيا جديدا بعنوان” بيت أم الغلام” خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024’ براديو انرجي تأليف محمد اسماعيل أمين وأخراج مصطفى منير

” غير صالح للنشر ”

يقدم النجم محمد سلام مسلسلا إذاعيا جديدا بعنوان” غير صالح للنشر ” خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024’

براديو انرجي سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس واخراج زهرة رامي .