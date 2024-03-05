لإطلاق أعمالهم الرمضانية.. نجوم وصناع الفن بمصر والعالم العربي في إحتفالية لإحدى المنصات بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك عدد كبير من نجوم وصناع الدراما والموسيقى والإعلام بمصر والعالم العربي فى إحتفالية ضخمة أقيمت بدبي للكشف إطلاق أعمالهم الرمضانية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجانًا وحصريًا على إحدى المنصات الرقمية.

أبرز الحضور

حضر الحفل من نجوم الفن آسر ياسين،باسل خياط، درة،صبا مبارك،كريم فهمي، ميرنا جميل، كما تواجد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،المنتج طارق الجناينى،كريم السبكي، نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن، وغيرهم من نجوم العالم العربي.

خريطة البرامج والأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها للمشاهد العربي



تخلل الحفل كلمة لرومان شيمانسكي، مدير أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كشف خريطة البرامج والأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها للمشاهد العربى طوال شهر رمضان مجانًا منها "سقف الوالد" أول إنتاج سعودي درامي من أعمال يالمنصة الأصلية، والملحمة التاريخية الضخمة "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، والدراما المشتركة "نظرة حب" بطولة باسل خياط وكارمن بصيبص، ومزيج الأكشن والدراما "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وسيد رجب، والأنيميشن العائلي المستوحى من القيَم المحمدية ومزايا الشهر الفضيل "نُحييها لنحيا".