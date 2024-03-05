نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Ae Watan Mere Watan في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم الجديد للفنانة الشابة سارة علي خان، من إخراج كاران جوهار ويطرح بعنوان Ae Watan Mere Watan.

وأعلن المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار عن الموعد الرسمي لطرح فيلم سارة علي خان الجديد Ae Watan Mere Watan.

ووفق إنديا توداي، الفيلم من المقرر طرحه للعرض عبر خدمة البث الرقمي التابعة شركة أمازون "امازون برايم"، بتاريخ 21 مارس المقبل.

تعاون مع تايجر شروف

يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة أمام الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئيسية، الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.

Bun Tikki

ويستعد مصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا لخوض تجربة الإنتاج السينمائي، عبر اطلاقه لشركته الخاصة الجديدة للانتاج، باسم Stage 5 Productions.

وبحسب موقع "انديا توداي"، المشروع الأول لشركة إنتاج، سيكون بعنوان Bun Tikki، ويضم في بطولته زينات أمان وشابانا عزمي.