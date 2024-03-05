بروتوكول تعاون بين دار الكتب والوثائق ونادي الزهور لإنشاء مكتبة بمقره

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 10:28 صباحاً - في إطار خطة وزارة الثقافة، للتوسع في إنشاء المكتبات المتخصصة، وقعت دار الكتب والوثائق القومية، بروتوكول تعاون مع نادي الزهور، لإنشاء مكتبة فرعية تابعة لدار الكتب، داخل مقر النادي في التجمع الخامس.

حيث وقع البروتوكول كل من، الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتور محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، بحضور الدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، والمستشار إيهاب الشريف، نائب رئيس النادي.

ومن المقرر أن تضم المكتبة إصدارات النشر العام والنوعي بالدار من عناوين فريدة، إضافة إلى إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر، كما ستقدم المكتبة، الخدمات الثقافية المتنوعة للجمهور وزائري النادي، بما يعزز الدور المجتمعي لدار الكتب والوثائق القومية.

يُذكر أن دار الكتب والوثائق القومية، لديها عدد من المكتبات الفرعية في القاهرة الكبرى، وتقدم هذه المكتبات خدمات ثقافية متنوعة من ندوات، ودورات تدريبية، وأنشطة ثقافية وفنية.