الجسمي يدعم أبطال أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن منهجه ودعمه المستمر لأصحاب المواهب من الشباب وتحفيزهم، وضمن مشاركاته المجتمعية الرياضية، فاجأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" المشاركين في بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات 2024 وقدم أمام أكثر من ألف مشارك وعائلاتهم في الحفل الختامي لتتويج الفائزين من مختلف الرياضات في البطولة التي تنظمها وتعدها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في استاد زايد للكريكيت، وقدم أمامهم ووسط فرحتهم وحماسهم وتفاعلهم وغنائهم معه أغنية "حامي الدار" على مسرح التتويج، أتبعها بأغنيته الشهير "بالبنط العريض".



حسين الجسمي يشارك في بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات 2024

وأعرب الجسمي عن اهتمامه ومتابعته المستمرة لما تقدمه أبوظبي في تنظيم البطولات ومختلف الرياضات والنشاطات التي تدحم وتحفز الشباب نحو مستقبل مثمر، وقال: “نسعى دائمًا في المشاركات المجتمعية لدعم أبنائنا وبناتنا وتحفيزهم وإعدادهم لمستقبل وأعد لهم لوطنهم”.

وأضاف:"تشرفت بمشاركتهم فرحتهم في ختام بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات".

فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف

تألق الفنان حسين الجسمي، بفقرة غنائية بمشاركة فتيات من ذوي الهمم، خلال فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، التي انطلقت اليوم الأربعاء بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال حسين الجسمي خلال المؤتمر:"صباح الخير فخامة الرئيس، صباح الخير الحضور الكريم، سعيد وفخور إني بين أهلي وناسي، وإني بحضر العيد الجميل هذا، عيد قادرون باختلاف الخامس".