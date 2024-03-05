نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم Yodha في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم سيدهارث مالهوترا الجديد Yodha وسط ترقب كبير بطرح الفيلم في صالات العرض السينمائية.

ونقل موقع إنديا توداي الإعلان الترويجي للفيلم الذي من المقرر طرحه للعرض بتاريخ 15 مارس المقبل.

كشفت تسريبات عن اختيار الممثلة الشابة سانيا مالهوترا، لتؤدي دور البطولة النسائية في الفيلم الجديد للممثل الشاب فارون دهوان.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد لدهوان، سيطرح بعنوان VD18، وسيكون من إخراج المخرج Atlee، وتجري حاليًا أعمال التصوير به.

وجه جديد

و بعد انضمامها رسميًا لفريق العمل، سيكون فيلم المخرج Atlee الجديد هو الظهور الأول للممثلة الصاعدة في بوليوود "كيرثي سيوريش".

ووفق موقع إنديا توداي، هذا الفيلم الجديد للمخرج Atlee، سيكون من بطولة نجم بوليوود الشاب فارون دهوان، وسيقدم فنانة جديدة لبوليوود للمرة الأولى.

يستعد الممثل الهندي الشاب فارون دهوان للتعاون مع مخرج فيلم Jawan، المخرج Atlee في عمل سينمائي جديد بعنوان VD18.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، الفيلم تحدد موعد طرحه للعرض في صالات العرض الهندية، بتاريخ 31 مايو من عام 2024 المقبل، على أن يبدأ تصويره في وقت قريب.

وأعلن دهوان عن المشروع الجديد عبر نشره لستوري من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام دون الكشف تفاصيل تخص فريق العمل.

مشاريع جديدة لـ "دهوان"

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم النجم الشاب فارون دهوان الجديد Bawaal، الذي يشهد مشاركته للبطولة إلى جانب جنهافي كابور في دور البطولة النسائي.

ويقول موقع "إنديا توداي"، أن إطلاق الإعلان الترويجي للفيلم، كان خلال حدث مميز نظمه صناع العمل في مدينة دبي بحضور مخرجه ناتيش تيواري.