صبا مبارك تتصدر تريند ”إكس” لهذا السبب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 11:25 صباحاً - تصدرت الفنانة صبا مبارك تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وذلك لتألقها في مشهدها أمام الفنان أحمد فهمي بمسلسل "بين السطور"، والذي نال إعجاب الجمهور للغاية، وكان هذا المشهد "ماستر سين" في حلقات المسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية.

مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" يُعرض على قنوات أون تي في وإم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري.