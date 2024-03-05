طرح اللقطات التوريجية الأولى لفيلم Madgaon Express

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت اللقطات التوريجية الأولى للفيلم الجديد Madgaon Express، الذي يطرح ضمن أحدث المشاريع السينمائية في بوليوود.

ونقل موقع إنديا توداي، اللقطات الترويجية الأولى للفيلم الذي يشارك في بطولته Divyenndu و Pratik Gandhi وAvinash Tiwary، ويطرح الفيلم للعرض في سينمات الهند بتاريخ 22 مارس الجاري.

و شهدت بوليوود احتفالًا مميزًا بالعرض الخاص للفلم الجديد Article 370 من بطولة النجمة الكبيرة يامي جوتام.

ونقل إنديا توداي لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، بحضور اديتا دهار، ومانوج جوشي، وأرون جوفيل، وشام كوشال.

يامي جوتام

وتحدثت الممثلة الشابة يامي جوتام عن سياستها في اختيار اعمالها السينمائية، حيث قالت أنها لن توافق على مشاريع سينمائية لمجرد الكسب.

ووفق إنديا توداي، أكدت يامي أنها حريصة على اختيار المشاريع السينمائية التي تقدمها وستستمر في اختيار أدوارها بدقة.

وكانت قد ترددت مطالبات النقاد بعودة الأعمال الرومانسية لبوليوود، التي يبذل مجهودًا مميزًا في صناعتها بعد غياب عن مثل هذه الأعمال في السنوات الماضية.

ووفق إنديا توداي، هذا الرأي دفع للقلق بأن الأعمال الرومانسية القيمة في بوليوود قد انتهت بعد عقود من التميز.

نجوم على ممر الشهرة

و كان النجم مارتن لورنس، أحدث المحتلفلين بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود، في احتفالية مميزة حضرها اصدقائه المقربون في عالم السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية لورانس بوضع نجمته الخاصة في ممر الشهرة، تقديرًا لما قدمه من أعمال سينمائية مميزة خلال السنوات الماضية.

نجوم آخرين

وخلال عام 2023، كان هناك عدد آخر من الفنانين الذين احتفلوا بوضع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود كان من ضمنهم مايكل بي جوردون.

واحتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، كانت بعد أيام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.