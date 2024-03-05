غدًا.. نخبة من الفنانين والمثقفين يشاركون في أمسية شعرية بالأوبرا

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أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار نشاطها الثقافىيوالفكري أمسية للشاعر الدكتور أحمد تيمور يلقي خلالها مختارات من أشهر إبداعاته الشعرية ضمن أنشطة وزارة الثقافة المميزة بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين ونجوم الإعلام منهم محمود الحديني، سميرة عبد العزيز، سامح الصريطي، رضا الجمال ويديرها الإعلامي جمال حماد ويتخللها فقرة فنية للفنانة حنان وذلك في الساعة السابعة مساء غد الأربعاء 6 مارس على المسرح الصغير.

نبذة عن الشاعر الدكتور أحمد تيمور

يذكر أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنة ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تافتس الأمريكية ويعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر.

أفلام قصيرة بنادي السينما

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن أنشطة نادى السينما شاركت 6 أفلام قصيرة، في الأسبوع الماضي على المسرح الصغير، ويأتي ذلك فى إطار فعاليات وزارة الثقافة بمختلف مجالات الإبداع.

وعرض نادي السينما فيلم “ساعة الحظر” إخراج احمد وفيق، وفيلم “زينة” من إخراج ايمن عبد الحميد، وفيلم “من الداخل” إخراج رامى الجابري، وفيلم " جزيرة التوت" إخراج خالد منصور، وفيلم “ 1+1” إخراج ألاء محمود وأعقبها عرض الأفلام، ندوة للمناقشة بمشاركة عدد من صناع الأفلام منهم: منال سعد ومصطفى بهجت وأيمن عبد الحميد وأحمد وفيق وعادل أحمد يحيى ومخرج الوثائقيات أحمد عبد العليم قاسم وتديرها نورا غنيم.