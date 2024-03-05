فن ومشاهير

غدًا.. نخبة من الفنانين والمثقفين يشاركون في أمسية شعرية بالأوبرا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. نخبة من الفنانين والمثقفين يشاركون في أمسية شعرية بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار نشاطها الثقافىيوالفكري أمسية للشاعر الدكتور أحمد تيمور يلقي خلالها مختارات من أشهر إبداعاته الشعرية ضمن أنشطة وزارة الثقافة المميزة بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين ونجوم الإعلام منهم محمود الحديني، سميرة عبد العزيز، سامح الصريطي، رضا الجمال ويديرها الإعلامي جمال حماد ويتخللها فقرة فنية للفنانة حنان وذلك في الساعة السابعة مساء غد الأربعاء 6 مارس على المسرح الصغير.  

fbcd6217e4.jpg
768b1f63fd.jpg

نبذة عن الشاعر الدكتور أحمد تيمور 

 

يذكر أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنة ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تافتس الأمريكية ويعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر.

380da6f7a7.jpg
d7b0fa8bef.jpg
3351a75cee.jpg
f87bab5592.jpg

 

أفلام قصيرة بنادي السينما

 

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن أنشطة نادى السينما  شاركت 6 أفلام قصيرة، في الأسبوع الماضي على المسرح الصغير، ويأتي ذلك فى إطار فعاليات وزارة الثقافة بمختلف مجالات الإبداع. 

 

وعرض نادي السينما فيلم  “ساعة الحظر” إخراج احمد وفيق، وفيلم “زينة” من  إخراج ايمن عبد الحميد، وفيلم “من الداخل” إخراج رامى الجابري، وفيلم " جزيرة التوت" إخراج خالد منصور، وفيلم “ 1+1” إخراج ألاء محمود وأعقبها عرض الأفلام، ندوة للمناقشة بمشاركة عدد من صناع الأفلام منهم: منال سعد ومصطفى بهجت وأيمن عبد الحميد وأحمد وفيق وعادل أحمد يحيى ومخرج الوثائقيات أحمد عبد العليم قاسم وتديرها نورا غنيم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا