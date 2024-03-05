نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة الآلات الشعبية تتألق بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة خلال شهر مارس الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية

وقدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، عرضًا فنيًا مميزًا ضمن فعاليات دورة اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والمقام حاليًا بقصر ثقافة الإسماعيلية.

باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية

استهلت الفعاليات بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية تغنت بها الفرقة في أداء جماعي منها إسماعيلية ياللي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، يا دنيا سمعاني، يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور،

واختتمت الفعاليات بفقرة عزف منفرد على آلة السمسمية للفنان أحمد يحيى مدرب الفرقة.

علم بلدي

من ناحية أخرى وضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقامت إدارة الشئون الثقافية محاضرة بعنوان "علم بلدي" بجمعية التثقيف الفكري. أوضحت خلالها كريمة عمران دلالة كل لون في العلم المصري بشكل مبسط للأطفال، موضحة أن اللون الأسود يدل على فترات الاستعمار، والأبيض يرمز إلى السلام، بينما يدل الأحمر على دم الشهداء، أما النسر الذهبي فدليل على القوة والعزة، من ناحية أخرى أعدت مكتبة أبو صوير الثقافية فقرة اكتشاف مواهب في مجالي الغناء والإنشاد تلاها مسابقة في المعلومات العامة وذلك بالتعاون مع دار البراعم للأطفال.

