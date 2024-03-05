فن ومشاهير

بنداء لـ ريهام سعيد واستجابة من تركي آل الشيخ.. موسم الرياض يستقبل مطرب من ذوي الهمم للمرة الأولى

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القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الإعلامية ريهام سعيد كلمة شكر 
للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الترفيه بالسعودية لما حققه في المملكة من طفرة لصناعة واثراء الفنون والترفيه على كافة المستويات وبخاصةً ما يمتلكه من طيبة في“جبر الخواطر”.

نداء لشاب من ذوى الهمم للمستشار تركي آل الشيخ 

 

وعرضت ريهام سعيد فيديو ببرنامجها " هى وصبايا" نداء لشاب من ذوي الهمم يطالب فيه الإعلامية أن تساعده في وصول صوته وموهبته في الغناء للمستشار تركي آل الشيخ.

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استجابة تركي آل الشيخ لنداء الإعلامية ريهام سعيد 

 

وفي استجابة سريعة للنداء الانساني شارك المستشار تركي آل الشيخ، فيديو ريهام سعيد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وقال له:“ أهلًا وسهلا فيك وحاضر هتغني يوم الخميس في حفل مي فاروق جهز نفسك”.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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