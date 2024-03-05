نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. بيري تغني "عفاريت" لتتر مسلسل "لانش بوكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة بيري بتسجيل أغنية "عفاريت" لتكون أغنية تتر مسلسل "لانش بوكس"، المقرر عرضه عبر عدد من القنوات في موسم رمضان 2024.

أغنية تتر مسلسل “لانش بوكس”

الأغنية من كلمات وتلحين وغناء بيري، وجاء في مطلعها:

الستر والصحة و8 مليون.. بعتر خمستاشر باكو في اليوم.. معرض بورش وكده كده ذهب زود على دول اتنين تلاته مور.. والخطة الفخمة دي جايبة نصيبها.. الفرصة جت لنا جت في طريقنا.. وزته جمجمته ييجي عالسكة.. توء توء.. اصحى ولا.

أشهر أعمال بيري

وتعد أشهر أعمال بيري هي فيديو كليب أغنية "مملكة" بالتعاون مع صديقها أبيوسف، ونجحت الأغنية في تصدر التريند فور عرضها، وتخطت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وبيري هي ابنة الفنان الراحل عمر الحريري والفنانة المغربية رشيدة رحومني، ورغم كونها من عائلة فنية، إلا أنها رفضت أن تدخل إلى عالم التمثيل، وفضلت غناء الراب.

صناع مسلسل لانش بوكس

مسلسل "لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions سالي والي، ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

أحداث مسلسل لانش بوكس

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.