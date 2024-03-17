نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024... ملخص الحلقة السادسة لـ"قلع الحجر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل قلع الحجر أحداث مثيرة ومشوقة، حيث بدأت الحلقة بالنقاش الحاد حول زواج الدكتور طارق من المهندسة كريمان بنت أخت العمدة الفرماوى.





فيما تدخل والدها عبد العزيز مخيون والذي يقوم بدور محرازي، ويتصعب حول زواج ابنته من عائلة فلاحة لأن هذا ضد العادات والتقاليد لديه وان استحالة بنات العرب يتزوجون من الفلاحين.

ويتدخل مدحت تيخة في الحديث لتهدئة الأمور ثم يقتنع محرازي بالحديث ويذهب إلى البيت ليخبر زوجته سوسن بدر، والتي تجسد دور روحية لتنفعل عليه رافضة هذا الزواج قائلة نصيب بنتك لسه مجاش.

ثم يأخذ عبد العزيز مخيون رأي بنته في الزواج من عائلة الفلاحين وتسكت كريمان وتعتقد أن المهدي طلب يديها بينما في الحقيقة الدكتور طارق هو الذي طلب يديها من والدها وتشتد الصراع بين العائلات.



النار تشتعل بين محمد رياض وعبد العزيز مخيون

وتنتهي الحلقة بإخبار عبد العزيز مخيون بخبر زواج ابنته كريمان بالزواج من الدكتور طارق للعمدة فرماوي، يصرخ فرماوي في وجهه ويقول اتجننت ازاي تود بنتك للبيت الفلاحين، فيرد حرازي عليه أنا قولت لك اللي عاوز يحضر الفرح بيتي مفتوح في اي وقت، وكل واحد حر.



أبطال مسلسل قلع الحجر



يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار



يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.