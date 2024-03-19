مداح الدراما وكبابجي الأغنية.. رامز جلال يقدم حمادة هلال وأحمد فهمي في "رامز جاب من الآخر"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل الحلقة التاسعة من برنامج “رامز جاب من الآخر"، والمذاع على قناة MBC مصر، حيث حل الفنان حمادة هلال وأحمد فهمي ضحاياها.

وقال رامز جلال في بداية الحلقة عن حمادة هلال وأحمد فهمي: " اتنين متنافسين في الغناء والطرب كل واحد نافوخه ضرب واحد اتجه للنحنحة،وواحد قال هكون السقا بديل عينهم راحت على التمثيل قالو منمثلش ليه.. .. مبقوش عارفين هما ممثلين ولا مطربين، واحد فيهم عمال يجهز في عفاريت وأرواح.. معانا ومعاكو مداح الدراما المطرب المحتوي وكبابجي الأغنية أحمد فهمي وحمادة هلال".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.