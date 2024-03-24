نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. تعرف على آخر الأعمال الفنية لـ محمد قشطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توفي منذ قليل، الفنان محمد قشطة بعد صراع كبير مع المرض، ومن المقرر أن يقام العزاء أمام منزله بالشرابية مساكن مظلوم الجديدة بلوك 16.

تعرف على سبب مرض محمد قشطة

وفي سياق منفصل، عانى الفنان الراحل محمد قشطة من عدة أزمات الصحية متتالية، بدأت قبل شهرين مع سقوطه في حمام منزله وإصابته بجلطة في المخ وكسر في الفخد ما تطلب خطوعه لعملية جراحية.

من هو محمد قشطة؟

محمد قشطه " ممثل مصرى بدأ مشواره الفنى فى سن متقدمة من بداية الألفية الثانيه، وهو كثير النشاط قدم أدوارا ثانوية عديدة فى أفلام السينما ومسلسلات التليفزيون يقدمغالبا دور الأب أو التاجر أو الزبون ومن أفلامه "أيام السادات "٢٠٠١ و"أنا مش معاهم"

٢٠٠٧ و"إحنا إتقابلنا قبل كده "٢٠٠٨ و"الرجل الغامض بسلامته "٢٠١٠ ومن مشاركاته التليفزيونية "إمام الدعاة "٢٠٠٣ و"طياره ورق "٢٠٠٨ و"مزاج الخير "٢٠١٣.

ومن مشاركته السينمائية كارت ميموري، صابر جوجل، تحت الترابيزة، يجعلو عامر، نص جوازة، جيم أوفر، الفيل في المنديل وغيرهم.

