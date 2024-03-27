رامز جلال عن ضيوف الحلقة 17 من برنامجه رامز جاب من الآخر: "واحدة معروفة بالخدود المبطرخة والتاني ملقاش منتج يقدره"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة مها أحمد والفنان فادي خفاجة ضيوف الحلقة 17 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

وقال رامز عن ضيوفه في بداية الحلقة: “معانا النهاردة نموذجين..الحتة الطرية فنانة بدأت بقوة معروفة بالخدود المبطرخة تتميز بقصر القامة اتجهت للأكل بإحباط وخبطت في أمير كرارة وخبطت في أحمد السقا لحد ما دخلت في التيك توك.. قابلت هناك زميل فنان أصابه العته والجنان، مبقاش حد يعتبره ملقاش منتج يقدره،اتكسرت نفسه راح للتيك توك من يأسه وبدأت المسخرة،اشتبكو مع بعض بسبب اللايكات واتخانقو بسبب اللايفات، الاتنين اللي فضحونا على الساحة مها أحمد وفادي خفاجة.".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.